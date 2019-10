Aperte le iscrizioni per corsi aspiranti volontari del Soccorso Croce Blu

Attualità

Rimini

| 15:50 - 03 Ottobre 2019

Volontari del Soccorso Croce Blu.

Pubblica Assistenza Croce Blu è un'associazione di Volontariato attiva nella Provincia di Rimini dal 2004 in ambito socio sanitario.

Per far fronte agli oltre 3000 servizi annuali Croce Blu è sempre alla ricerca di nuovi volontari, per cui anche quest'anno partiranno i corsi per aspiranti Volontari del Soccorso: a Bellaria-Igea Marina il 15 Ottobre, a Riccione il 16 Ottobre e a Rimini il 17 Ottobre.

Le prime 4 serate formative costituiscono un corso di primo soccorso gratuito aperto a tutta la popolazione!

Gli aspiranti volontari dopo un'adeguata formazione e affiancamento con i Volontari già operativi potranno svolgere attività di soccorritore e autista in ambulanza, servizio di accompagnamento dei diversamente abili con mezzi attrezzati, attività di protezione civile, servizio di segreteria organizzativa.

Un altro modo per entrare a far parte della grande famiglia di Croce Blu è il Servizio Civile Universale, infatti l'Associazione aderisce al progetto mettendo a disposizione ben 4 posti per giovani dai 18 ai 28 anni da impiegare per 25 ore settimanali nelle attività associative con un rimborso spese mensile di 439.50 euro.

Per qualsiasi informazione è a disposizione il numero 346 0618729 e l'indirizzo mail formazione@croceblu.rimini.it.