Novafeltria: ruba un carrello da una lavanderia, incastrata dalle telecamere e denunciata

| 15:06 - 03 Ottobre 2019

Lavanderia a gettoni, foto di repertorio.

I Carabinieri della Stazione di Novafeltria hanno scoperto e denunciato l’autore di un furto a danno di una lavanderia di Novafeltria, fatti avvenuti lo scorso luglio. Era infatti sparito un carrello del valore di 200 euro, utilizzato per il trasporto dei panni dai clienti che utilizzano il servizio a gettone. Ma il responsabile del furto, una donna, era stata ripresa dalle telecamere all'esterno del locale: dopo aver lavato i panni, si era portata via il carrello. Dalle analisi del filmato i Carabinieri sono risaliti alla sua identità: si tratta di una 60enne residente in zona. A seguito della perquisizione nell'abitazione della donna è stato ritrovato il carrello. La donna è stata così denunciata per furto aggravato.