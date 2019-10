La sistemazione dei giardini "La bosca" tra i nuovi lavori pubblici approvati a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:39 - 03 Ottobre 2019

La Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato altri tre interventi di manutenzione straordinaria per circa 27.000 euro, dopo quelli deliberati qualche giorno fa per il rifacimento degli impianti fognari del centro sportivo di Canonica e della scuola materna di Sant’Ermete. I nuovi lavori – che saranno portati a termine nell’arco di qualche mese – riguardano la riqualificazione dei percorsi pedonali e dei giardini “La Bosca”, nel centro storico, la nuova recinzione del campo sportivo “La conca” e la sistemazione di via Pradazzi a San Martino dei Mulini.



Per i giardini “La Bosca” e i relativi percorsi che si sviluppano nel centro storico a partire da piazzetta Scarpellini, è prevista la sostituzione della staccionata in legno in parte divelta, il rifacimento della scala e la realizzazione di un pianerottolo che permetterà di ridurre gli attuali dislivelli. Un corrimano in acciaio corten completerà l’intervento.



Al campetto sportivo “La conca”, situato in via della Resistenza a pochi passi dall’area camper, verrà invece sostituita l’attuale recinzione in avanzato stato di degrado, con una nuova rete metallica alta due metri. Infine, la sistemazione di via Pradazzi, in parte classificata come strada comunale e per un tratto come strada vicinale, si rende necessaria per porre rimedio agli avvallamenti formatisi in seguito all’aumento del volume del traffico stradale della zona conseguente alla chiusura di via Savina per alcuni mesi a causa del rifacimento del ponticello sul canale consorziale Oriale-Sarzano. I lavori di manutenzione straordinaria dell’assetto viario non asfaltato per un tratto di 300 metri, prevede la riprofilatura della sede stradale e la bonifica del sottofondo con la posa di materiale stabilizzato miscelato con cemento per aumentarne la tenuta.