Da 50 anni dall'Olanda a passare le vacanze a Cattolica: premiata dall'assessore Olivieri

| 14:36 - 03 Ottobre 2019

Maria Pijpers (a destra).

Si chiama Maria Pijpers ed arriva dall'Olanda, la turista “fedele” alla Regina dell'Adriatico. Cattolica, ieri pomeriggio (3 ottobre), presso l'Hotel Cormoran si è tenuto un momento di festa, per celebrare queste “nozze d'oro” con Cattolica, cui ha preso parte l'Assessore al Turismo Nicoletta che ha consegnato targa e brand book cittadino. Insieme a loro anche un amico cattolichino della Pijpers, Walter Guidi, che ha avuto modo di conoscerla proprio durante i suoi primi soggiorni in Riviera. “Koffie is klaar”, ovvero “Il caffè è pronto” è stata la prima frase che con cui Walter e Maria sono entrati in contatto. Guidi, infatti, gestiva all'epoca un bar frequentato dalla turista tedesca e dal marito (venuto a mancare). Nel tempo il rapporto si è consolidato e non sono mancati i momenti in cui Walter è stato visita in Olanda. La Pijpers sta trascorrendo la propria vacanza a Cattolica in questi giorni insieme ad una nutrita comitiva di connazionali.

“Fa piacere – ha commentato la Olivieri – incontrare questi turisti così particolarmente affezionati alla nostra città. Ancor di più vedere come ci siano gruppi di turisti che scelgano Cattolica ad ottobre: non solo mare, ma una offerta a tutto tondo che esalta il territorio, l'entroterra, il gusto e le tradizioni. Merito anche alla famiglia Silvagni che sa accogliere al meglio i clienti del Cormoran”.

Dopo un piacevole scambio di battute con la signora Maria ed il gruppo olandese, l’appuntamento si è rinnovato ancora alla prossima stagione per proseguire ad incrementare gli anni di “fedeltà”.