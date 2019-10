Da Vercelli, Mariella e Francesca le prime a ottenere il pass per lo show riccionese di Tommaso Paradiso

Attualità

Riccione

| 13:36 - 03 Ottobre 2019

Mariella e Francesca, le prime a ottenere il pass per lo show di Paradiso, con l'amica Irene.

Si chiamano Mariella e Francesca e sono arrivate da Vercelli mercoledì sera per essere le prime questa mattina a conquistare il pass per lo show case gratuito di Tommaso Paradiso in programma in piazzale Roma venerdì sera.

Accompagnate dalla loro amica riminese Irene, le due ragazze piemontesi poco dopo le otto del mattino si sono presentate al Palazzo del Turismo, con la liberatoria in mano, e hanno aspettato fino alle dieci per l’inizio della distribuzione dei pass di accesso all’area dello spettacolo.

Per ottenere il pass occorre:

- scaricare il modulo di partecipazione e la liberatoria sul sito www.deejay.it

- presentarsi a Riccione al Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11) giovedì 3 ottobre fino alle 19 e venerdì 4 ottobre dalle 10 alle 17 con la liberatoria compilata e un documento d’identità in corso di validità. Considerando il maltempo di giovedì mattina e le tante telefonate ricevute da chi arriva da lontano ci sarà la possibilità di accreditarsi direttamente dalle 18.30 al varco di ingresso in piazza fino all’inizio dello spettacolo.

Anche i minori di 18 anni potranno partecipare presentando, con le stesse modalità, la liberatoria firmata da entrambi i genitori (anche questa scaricabile dal sito www.deejay.it).

La firma della liberatoria è necessaria per consentire le riprese per il film.

Gli accrediti, che ovviamente non sono cedibili, verranno consegnati fino ad esaurimento posti.

L’ingresso in piazza è possibile solo per i possessori del pass a partire dalle ore 18.30 di venerdì 4 ottobre.

L’inizio dello show case è previsto per le 20.30.