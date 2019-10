Scoperta droga nascosta sotto una mattonella del pavimento della colonia Bolognese

Cronaca

Rimini

| 13:30 - 03 Ottobre 2019

I controlli svolti dalla Polizia Municipale di Rimini nelle colonie.

Nuovi controlli delle unità cinofili della Polizia Municipale di Rimini, in azione ieri pomeriggio (mercoledì 2 ottobre) nelle colonie Bolognese, Novarese e Murri. Al setaccio di due pattuglie, tre cani e cinque agenti in divisa, sia le aree interne che quelle esterne.

Sono stati Bruce, Pablo e Thor, i pastori tedeschi che questa volta hanno coadiuvato il lavoro dei loro addestratori. Il primo per il suo addestramento specifico nell'attività antidroga e gli altri due per le loro abilità specifiche nella sicurezza urbana e l'ordine pubblico. Un contributo indispensabile perché anche in questo caso, sono riusciti a trovare piccoli quantitativi di droga nascosta in luoghi che sarebbero introvabili per i soli agenti in servizio.



Il fiuto di Bruce infatti ha portato gli agenti al rinvenimento di 6 grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina, quest'ultima suddivisa in 4 dosi, già pronte per il consumo. La droga era stata ben nascosta sotto una mattonella del pavimento della colonia Bolognese. Tre le persone extracomunitarie che sono state identificate, trovate a dormire su dei giacigli rimediati in mezzo alla sporcizia, in una stanza della Colombia Bolognese. Una situazione di degrado, riscontrata anche in tutte le colonie, dove numerosi erano i letti improvvisati con mezzi di fortuna.



Il servizio finalizzato anche a sgomberare questi luoghi da persone dedite ad attività illegali, si è esteso anche ad altri due edifici abbandonati nella zona di Rimini sud. Anche qui sono stati trovati diversi giacigli, sporcizia e tracce di persone che avevano stazionato, entrando da porte e finestre che non erano state ben chiuse. A entrambi i proprietari degli immobili sarà contestato un verbale di € 500 per le violazioni prevista dal Regolamento di Polizia Urbana, per non aver provveduto a sigillare porte e finestre dei loro edifici in stato di abbandono.