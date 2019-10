San Marino: pubblicato bando per l'assunzione di nove infermieri

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:24 - 03 Ottobre 2019

Infermiere (foto di repertorio).

L’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ha emesso il bando di concorso pubblico per l'assunzione di 9 infermieri.

Il concorso è rivolto a cittadini sammarinesi o residenti in territorio, in possesso della laurea in "professioni sanitarie infermieristiche" e, tra gli altri, dei requisiti di idoneità fisica all'impiego.



Le domande di partecipazione al concorso pubblico, vanno presentate all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'ISS entro e non oltre le ore 12 di martedì 29 ottobre 2019, corredate di tutti i documenti e le informazioni richieste.



Il bando di concorso è disponibile sul sito dell'ISS direttamente in home page e anche nella sezione "bandi e concorsi".



Per maggiori informazioni si può anche contattare l'Ufficio Personale e Libera Professione al numero 0549 994819 oppure inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica mrosaria.micciolo@iss.sm.