Rimini, Monica Guerritore ospite del prossimo appuntamento di Nemesis

Attualità

Rimini

| 11:04 - 03 Ottobre 2019

Monica Guerritore in scena.

“Nemesis”, il ciclo di incontri pensato dal quotidiano culturale on line “Pangea” (www.pangea.news) e realizzato con la partecipazione di Comune di Rimini e Fondazione Carim ha l’ambizione di diventare una sorta di seminario permanente, nei mesi di settembre e ottobre, in cui la cittadinanza possa dialogare con i protagonisti della cultura italiana.



Dopo gli incontri con la cantautrice (Maria Antonietta), il filosofo (Franco Rella), i poeti (Silvia Bre, Alessandro Ceni) e lo scrittore (Luca Doninelli) “Nemesis” ospita Monica Guerritore. Tra le grandi ‘dive’ del teatro e del cinema italiano, Monica Guerritore ha esordito giovanissima, a 16 anni, in un leggendario Giardino dei ciliegi sotto la direzione di Giorgio Strehler. Il sodalizio artistico con Gabriele Lavia porta alla creazione di alcuni memorabili eventi teatrali come Macbeth, Zio Vanja, La signorina Giulia. Tra le intelligenze teatrali più acute del nostro tempo, la Guerritore, come regista, realizza messe in scena centrate su figure di grandi donne: Giovanna d’Arco, Teresa d’Avila, Mi chiedete di parlare (su Oriana Fallaci). Recentemente porta a teatro Mariti e mogli di Woody Allen; attualmente è al lavoro come attrice e regista riproponendo L’anima buona di Sezuan di Brecht nella memorabile versione di Strehler, del 1981. Al cinema ha lavorato, tra gli altri, con Marcello Mastroianni e Laura Antonelli, Giancarlo Giannini, Michele Placido, Enrico Maria Salerno, Alberto Bevilacqua. Il dialogo riminese si concentra sul libro di Monica Guerritore, Quel che so di lei (Longanesi, 2019), che si sviluppa intorno all’omicidio della nobildonna palermitana Giulia Trigona per mano del suo amante, nel 1911, il primo femminicidio eclatante della storia recente.





L’incontro, ad ingresso libero, è a Palazzo Buonadrata a Rimini, venerdì 4 ottobre, alle ore 17,30.