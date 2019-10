Boccette A2, accoppiata al vertice: Rg Impianti Settecrociari pareggia ed è  raggiunto dal Bussecchio 1

Sport

Rimini

| 10:20 - 03 Ottobre 2019

Mercoledì l'A2 gioca il quinto turno.



Accoppiata al vertice. Rg Impianti Settecrociari pareggia ed è raggiunto dal Bussecchio 1 Rg Impianti Settecrociari fermato sul pari da un ottimo Sport Gatteo dove milita il Master Marco Mazzarini e Bussecchio 1, vincitore del derby tutto casalingo contro i cugini del Bussecchio 2, formano la coppia di testa seguita ad una lunghezza dal prorompente President Park Ronco che completa il podio. Prossimo turno MERCOLEDI' 9 ottobre per la quinta giornata.



Tabellini

RG Impianti Settecrociari – Sport Gatteo 3 – 3 (p.t. 1-2)

S. Paolucci e L. Golinucci contro A. Amadori e A. Ricci 84-70, An. Ricci c M. Mazzarini 48-105, C. Fabbri e GL. Casavecchia c M. Lombardi e M. Maestri 55-81, M. Borgini c D. Sorci 100-97, D. Brighi c R. Valbonesi 100-38, G. Morgagni c GL. Bianchini 93-100.

Cayman 32 Taverna V. Forlì – Santamargherita Bellaria 3 – 3 (p.t. 1-2)

G. Catellani e M. Valzania c R. Moriconi e M. Tavone 43-87, F. Petrini c E. Matteini 61-102, L. Bandini e E. Giordani c L. Vaenti e Y. Corbelli 86-65, A. Casadei c M. Zamagna 104-82, A. Garavini c R. Belletti 86-100, S. Dallara c M. Bianchi 104-51.

Bussecchio Forlì 1 – Bussecchio Forlì 2 4 – 2 (p.t. 2-1)

E. Corticchia e A. Sansovini c M. Ferrini e L. Capriotti 88-53, R. Paterna c M. Merloni 52-100, F. Cimatti e G. Bonoli c S. Morelli e C. Fabbri 82-60, GP. Gardini c E. Lolli 102-96, M. Stipcevich c E. Vanni 109-87, M. Biagini c G. Marzoli 86-100.

President Park Ronco– Branzolino Forlì 5 – 1 (p.t. 3-0)

L. Rossi e M. Magnani c E. Samorì e E. Petrini 80-62, F. Collinelli c F. Bagnolini 100-62,

A. Samorì e L. Belluzzo c A. Orlati e G. Angelicchio 80-68, GL. Turci c D. Tisselli 78-100, M. Locchi c M. Valbonesi 103-62, G. Forcellini c G. Casadei 101-57.

Time Out Martorano – Sport San Vittore 6 – 0 (p.t. 3-0)

D. Daltri e A. Alessandri c M. Rossi e A. Ruffilli 80-65, S. Sirri c C. Pezzola 100-88,

R. Moro e A. Braghittoni c M. Casadei e D. Magalotti 81-48, L. Biondi c C. Caminati 101-92, F. Calderoni c L. Franceschini 100-74, M. Tumedei c D. Prati 100-72.

Energia Fluida Riccione – Liberio Montaletto 1 – 5 (p.t. 0-3)

A. Santoro e S. Lettoli c P. Fattori e N. Tassinati 70-80, P. Cau c M. Magnani 52-100,

F. Bartoli e M. Piersanti c S. Raggi e M. Marchetti 63-80, L. Fabbri c C. Cicognani 104-88, A. Nicolini c D. De Lorenzi 61-104, A. Iuzzolino c V. Bersani 41-100.

Taverna Verde Forlì 2 – Pizzeria Auriga Paradise Rimini 4 – 2 (p.t. 2-1)

C. Tittozzi e R. Ricci c R. Costantini e R. Aluigi 83-57, W. Foschi c GL. Lisi 110-76,

C. Bernardini e G. Cicognani c R. Ciavatta e L. De Carolis 43-85, V. Zanfini c A. Ricci 100-71, A. Scarpellini c A. Buldrini 100-71, P. Matulli c P. Zafferani 75-100.

I Fiori Faenza – Ca’ Del Vento Bagnacavallo 3 3 – 3 (p.t. 2-1)

N. Russo e A. Pezzi c M. Castellucci e F. Bandini 63-80, D. Carapia c R. Linari 100-24,

P. Marocchi e T. Ballardini c G. Fenati e O. Ghirelli 80-68, B. Bracchi c J. Cornacchia 96-100, S. Liverani c Gl. Chiarini 62-100, C. Pambieri c R. Assirelli 100-80.

Riposo: – Circolo Auser Fanano Caffè Giglio



Classifica

Bussecchio 1 Forlì e RG Impianti Settecrociari punti 10, President Park Ronco punti 9, Cayman 32 Taverna V. Forlì punti 8, Liberio Montaletto e Time Out Martorano punti 6, Bussecchio 2 Forlì punti 5, Santamargherita Bellaria, Circolo Auser Fanano Caffè Giglio, Taverna Verde 2 Forlì, Ca’ Del Vento Bagnacavallo 3 e Sport San Vittore punti 4, Branzolino Forlì, Pizzeria Auriga Paradise Rimini e Sport Gatteo punti 3, Energia Fluida Riccione e I Fiori Faenza punti 2.