Basket Promozione, il FaDaMat vuole migliorare il quarto posto del'anno scorso

| 10:03 - 03 Ottobre 2019

La rosa del FaDaMat.

Il FaDaMat Basket Rimini targato Fermata Est, unica squadra riminese presente nel campionato di Promozione, si presenta al via del campionato con l'ambizione di poter migliorare il quarto posto ottenuto lo scorso anno. A guidare la squadra l'esperto Fabio Podeschi che affiancato da Luca Migani e Gian Paolo Guerrini formerà lo staff tecnico della stagione insieme al dirigente accompagnatore Davide Vittori e al preparatore atletico Luca Scorsone.

IL ROSTER E' stato confermato in toto lo zoccolo duro dello scorso anno, con nuovo capitano 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐚𝐧𝐢 (fascia ereditata dallo sfortunato Davide Galli che salterà tutta la stagione per infortunio). Con lui confermatissimi il sammarinese Nicola Borello, il top scorer della scorsa stagione Lorenzo Ferrini, l'estroso Valerio Acciaio, gli instancabili Elia Stabile e Matteo Missiroli, e i rocciosi Enrico Golfieri e Francesco Tamburini.

Alle conferme si sono aggiunti i due neo promossi Nicolò Zaghini (da Bellaria) e Andrea Serpieri (Villa Verucchio), il nazionale sammarinese Federico Cardinali, l'under Andrea Guglielmi e l'ex villa Giacomo Toni. A completare l'organico i già presentati Nicolò Locatelli, Geremia Muccioli, e la gamba dello Uispiano Jacopo Azzollini.

Esordio fissato per 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟒 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞, 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟑𝟎 alla 𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐢𝐦 contro Sporting Club Basket Cattolica.

𝐑𝐎𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐀𝐃𝐀𝐌𝐀𝐓 𝟐𝟎𝟏𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟎:

𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐚𝐧𝐢 (𝐊), play 1990

𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐁𝐨𝐫𝐞𝐥𝐥𝐨, play/guardia 1997

𝐉𝐚𝐜𝐨𝐩𝐨 𝐀𝐳𝐳𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢 play 1989

𝐄𝐥𝐢𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 guardia 1995

𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐢𝐧𝐢 guardia 1993

𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢 guardia 1992

𝐆𝐞𝐫𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐥𝐢 guardia 1997

𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐓𝐨𝐧𝐢 guardia 1994

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐆𝐮𝐠𝐥𝐢𝐞𝐥𝐦𝐢 ala 2000

𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨̀ 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢 ala 1993

𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢��𝐨𝐥𝐢 ala 1992

𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 ala 1990

𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨̀ 𝐙𝐚𝐠𝐡𝐢𝐧𝐢 ala 1984

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐩𝐢𝐞𝐫𝐢 centro 1993

𝐄𝐧𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐆𝐨𝐥𝐟𝐢𝐞𝐫𝐢 centro 1985

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐓𝐚𝐦𝐛𝐮𝐫𝐢𝐧𝐢 centro 1988

Head Coach: 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐏𝐨��𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢

Assistant Coach: 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐢𝐠𝐚𝐧𝐢, 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐧𝐢

Preparatore Atletico: 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞

Dirigente Accompagnatore: 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐢𝐠𝐚𝐧𝐢, 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢