Rimini: forte vento spazza la riviera, alberi caduti e traffico rallentato

Attualità

Rimini

| 08:39 - 03 Ottobre 2019

Albero caduto (foto Davide Spagnoli). Nella gallery foto Stiv Gentili ed Elisa Drudi.

Il maltempo che sta flagellando da prima dell'alba di giovedì la riviera, ha portato danni alla circolazione stradale. Il vento ha abbattuto alcune alberature in diverse vie della città di Rimini. Una segnalazione giunge da Torre Pedrera: sul lungomare in via San Salvador un albero caduto sta rallentando la circolazione. Anche in via della Fiera, provenendo dal mare, altri rami caduti rendono difficile il transito (foto 3 gallery). Nel cantiere della porta Galliana sono cadute le recinzioni che delimitano lo stesso (foto 2 gallery). Sul posto sono intervenuti gli operai comunali. Rallentamenti per oggetti caduti e rami spezzati sono segnalati in gran parte della provincia. Come da previsione, quindi, il riminese è interessato da una perturbazione, da mare molto mosso e forte vento. Secondo i dati di Centro Meteo Emilia Romagna, a Bellaria si è registrata una raffica massima a 113 km/h; a Riccione 90.1 km/h e Rimini 88.5 km/h. Le piogge sono destinate a esaurirsi nel pomeriggio.



AGGIORNAMENTO



Sono state oltre 50 le chiamate arrivate alla centrale dei Vigili del Fuoco di Rimini con situazioni di necessità ed emergenza da tutta la provincia di Rimini.

Disagi anche alla rete ferroviaria in Emilia-Romagna a causa anche dei rami caduti sulla linea elettrica. Sono segnalati sulla linea Ferrara-Ravenna-Rimini-Pesaro, con soppressioni di tre treni Tper, e ritardi fino a 60 minuti.