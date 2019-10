Vittorie ed emozioni per gli atleti della Rollerverucchio al Campionato Italiano Coni

Sport

Verucchio

| 06:59 - 03 Ottobre 2019

Gli atleti della Rollerverucchio Elena, Aurora, Andrea, Giancarlo.

34 federazioni sportive, 39 campi gara, oltre 50 pullman da tutta Italia, 3000 atleti e 800 tecnici hanno partecipato al Campionato Italiano C.O.N.I Kinder, la manifestazione sportiva under 14 più importante in Italia: questa la cornice attorno all’Isola di Capo Rizzuto ed a Crotone dai 4 atleti selezionati, dopo le qualifiche regionali, per l’Emilia Romagna, che attualmente si allenano alla Rollerverucchio, ovvero Giancarlo, Elena, Aurora ed Andrea, assieme al loro accompagnatore ufficiale, nonché giudice federale FISR, Bertozzi Roberto.

E il sogno piu’ bello lo hanno anche coronato con una vittoria esilarante, salendo sul terzo gradino del podio, dietro soltanto al Piemonte e alla Lombardia sulle 11 regioni totali del freestyle.

In campo gara è successo di tutto: Giancarlo cade in rollercross, eppure, dolorante e anche un po’ ferito ha portato a termine la sua gara; e dopo pochissimo tempo, marca una netta ripresa nella seconda disciplina disputata, Speed Slalom, dove si aggiudica il primo posto, segnando il suo record personale. Notevoli i risultati anche di Elena Bertozzi che, proprio mentre stava facendo una bella gara, è caduta anche lei, piazzandosi comunque seconda assoluta in rollercross ed arrivando terza anche in speed slalom.

Aurora Piva sfiora il podio, arrivando quarta per soli decimi di secondo in speed slalom; bene anche Andrea, che si piazza al sesto posto.



I prossimi appuntamenti prima della fine dell’anno sportivo 2019 della squadra verucchiese saranno a Busto Arsizio per la Wssa, al Nazionale Uisp con agonisti e preagonisti ed alla Wssa di San Marino a un cono.