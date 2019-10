A Roma il Festival delle città, Gnassi: "Ora patto su autonomia fiscale e investimenti"

Attualità

Rimini

| 19:27 - 02 Ottobre 2019

Festival delle città a Roma.

"Nel nostro paese non cambia mai nulla, le riforme non si fanno e ancora non c'è un'architettura istituzionale per riconoscere l'importanza dei comuni. Ogni anno si apre una trattativa tra comuni e Governo e sostanzialmente non cambia nulla. Chiedo al governo di mettere al centro il ruolo dei comuni, il tema è quello di una di una nuova architettura istituzionale per strutturare il rapporto tra comuni, governo e regioni. È necessario un patto sul autonomia fiscale e sugli investimenti". Lo ha detto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi al Festival delle città in corso a Roma.