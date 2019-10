In arrivo un nuovo Lidl a Rimini, dieci nuovi posti di lavoro

Attualità

Rimini

| 17:49 - 02 Ottobre 2019

Un supermercato della catena.

Apre il secondo punto vendita di Rimini di Lidl, catena di supermercati leader in Italia. Allo storico punto vendita di via Tristano e Isotta, inaugurato nel 1994 e tra i primi in Italia, si aggiunge quello di via Flaminia. Taglio del nastro giovedì 3 ottobre alle otto. Il nuovo supermercato Lidl, alimentato da energia derivante da fonti rinnovabili, con un pannello fotovoltaico da 42 kw, si sviluppa su un'area di 1300 mq, con un parcheggio da 125 posti auto attrazzato con due colonnine per la ricarica di auto elettriche. Dieci i collaboratori assunti in questo nuovo punto vendita, il 55esimo dell'intera regione Emilia Romagna.