Trofeo Coni 2019: l'Emilia Romagna vince nel triathlon con due riminesi in gara

Sport

Rimini

| 16:53 - 02 Ottobre 2019

La squadra dell'Emilia Romagna, guidata dal tecnico Giampaolo Villa.

La selezione under 14 dell'Emilia Romagna, con due riminesi, ha vinto la gara di Triathlon del trofeo Coni 2019, che si è disputata a Isola Capo Rizzuto in Calabria. Alla manifestazione, dal 26 al 29 settembre, hanno partecipato tremila atleti, guidati da ottocento tecnici, di tutte le discipline sportive. In particolare per il Triathlon gareggiavano 18 selezioni: l'Emilia Romagna è stata la prima, davanti al Piemonte e a Bolzano (che gareggiava diviso dal Trentino). La squadra dell'Emilia Romagna, guidata dal tecnico Giampaolo Villa, era formata dai riminesi Achille Alessandri e Carlotta Verde del Td Rimini, dal reggiano Matthias Orlandini del Cus Parma e da Asia Baistrocchi, tesserata dello Sport Center Parma. Il tecnico Giampaolo Villa ringrazia gli allenatori che seguono quotidianamente i ragazzi, le famiglie e le società di appartenenza.