Storia: torna a Rimini dall'11 al 13 'Festival Mondo Antico' 

Eventi

Rimini

| 15:36 - 02 Ottobre 2019

Festival Mondo Antico.

Torna a Rimini, per la 21esima edizione, il Festival del Mondo Antico, rassegna di conferenze, incontri e spettacoli nata nel 1999 con il titolo di Antico/Presente. Sotto lo slogan 'Il genio del fare. Mestieri e talenti', la kermesse 2019 - in programma dall'11 al 13 con un'anteprima nel week-end del 4-6 ottobre - si propone di trattare l'argomento del lavoro affrontato privilegiando la dimensione sociale e creativa, con uno sguardo rivolto verso i mestieri 'antichi' e un'attenzione particolare al lavoro nell'ambito dei beni culturali. L'argomento spazierà attraverso le epoche e sarà affrontato da diversi punti di vista, fra storia, arte, archeologia, letteratura, filosofia, scienza e economia. Ad aprire ufficialmente il Festival sarà Tito Boeri cui è affidata una lectio magistralis sul tema 'Vecchio e nuovo populismo'. La rassegna, inoltre, farà anche da cornice per un'anticipazione delle iniziative che Rimini dedicherà a Federico Fellini nel 2020, anniversario del centenario della sua nascita. Tante le figure di spicco che parteciperanno all'appuntamento riminese tra cui Andrea Augenti, Lia Celi, Oreste Delucca, Mauro Felicori, Valerio Massimo Manfredi, Stefano Medas, Piero Meldini, Elisa Tosi Brandi, Brunella Torresin, Sergio Valzania, insieme agli 'Amici del Festival del Mondo Antico', Giovanni Brizzi, Franco Cardini e Maria Giuseppina Muzzarelli. Il 12 e il 13 andrà in scena anche il 'Piccolo Mondo Antico Festival' rivolto ai più giovani con proposte inerenti il tema dell'edizione e appuntamenti già collaudati all'insegna del gioco, della creatività e del divertimento. Come già avvenuto negli scorsi anni la manifestazione coinvolgerà oltre a quelli di Rimini, i musei di Cattolica, Riccione, Verucchio e Santarcangelo di Romagna.