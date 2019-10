Week-end del 4, 5 e 6 ottobre: eventi, concerti e fiere. Cosa fare nel riminese

Eventi

Rimini

| 08:53 - 03 Ottobre 2019

Borgo di Sant'Agata Feltria nell'entroterra di Rimini.

Tanti gli eventi in programma nel week-end del 4, 5 e 6 ottobre tra mostre, concerti e film. Ma anche quattro fiere autunnali assolutamente da non perdere.



IN EVIDENZA



Ttg Travel Experience, appuntamento di riferimento per l’intera filiera del turismo, viaggi e soggiorni. Il salone si terrà da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre presso la Fiera di Rimini. Organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg), il grande salone dell’offerta e della domanda turistica continua a guardare avanti e a proporsi come piattaforma ideale per affrontare le sfide del mercato. A Ttg Travel Experience quattro padiglioni del quartiere fieristico (da C1 a C4) saranno occupati dagli espositori della sezione The World, letteralmente un giro del mondo tra le proposte vacanziere dei cinque continenti. Vedi notizia



MUSICA



Dopo l'anteprima nazionale a Salsomaggiore, parte da Rimini domenica 6 ottobre il tour teatrale autunnale di Vinicio Capossella, che segue la pubblicazione dell'ultimo progetto discografico “Ballate per uomini e bestie”, presentato dall’autore come ‘un cantico per tutte le creature’. La prevendita dei biglietti per l’evento è attiva sul sito www.ticketone.it e nelle rivendite autorizzate. Ore: 21.00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 793811 Maggiori informazioni



TRADIZIONE



Fiera del tartufo di Sant'Agata Feltria è uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di gastronomia e per gli amanti di questa preziosa delizia. La fiera del tartufo prenderà il via domenica 6 ottobre con l'inaugurazione ufficiale della manifestazione, giunta alla 35esima edizione. La kermesse si svolgerà tutte le domeniche di ottobre. Link notizia.



Torna la Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. La 24a edizione si svolge nelle domeniche 06, 13, 20 Ottobre 2019. Anche quest'anno in autunno per tre domeniche si può assaggiare e comprare il prezioso tartufo bianco che viene raccolto nei boschi intorno a Pergola. Grande novità "Il teatro dei golosi": sul palco del teatro Angel Dal Foco il tartufo sarà protagonista di ricette preparate da chef stellati e da tre personaggi famosi, Roberto Giacobbo, Giancarlo Magalli ed Edoardo Vianello. Link notizia



Il mese di ottobre a Montefiore Conca si apre con Mangiar Sano, l’evento che da diciannove anni, celebra i prodotti della tradizione agricola e gastronomica romagnola. Nell'antico borgo dell'entroterra riminese dalle ore 11: mercatini biologici di qualità, conferenze, menù degustazione, musica e degustazioni di prodotti locali, intrattenimento per i più piccini al Castello Malatestiano che resterà aperto ad orario continuato dalle 10 alle 21 per le visite guidate. Il tema portante dell’edizione 2019 sarà la cucina al tempo dei Malatesta. Un vero e proprio excursus sulla cultura alimentare nel medioevo. Il programma completo.



A San Sisto prosegue il tradizionale appuntamento per gli amanti della micologia e della buona cucina, in programma nella città del Montefeltro anche nel weekend del 5 e 6 ottobre. La "festa del fungo" prevede un ricco calendario di appuntamenti: dalle mostre ai convegni, dalle escursioni guidate alla scoperta della natura, agli eventi speciali nei ristoranti, dal concorso che incoronerà il miglior raccoglitore di funghi, ai tanti momenti di spettacolo e di intrattenimento musicale. Tutte le info e il programma.



PER LA FAMIGLIA



Verucchio torna indietro nel tempo, raccontando il suo patrimonio storico archeologico attraverso visite guidate, incontri con autori, aperitivi con la storia, laboratori per ragazzi, esposizione di antichi mestieri. "Più vivo la storia, più amo Verucchio", la Festa della Storia 2019 riporta, da sabato 5 a domenica 13 ottobre, la culla dei Malatesta sulla macchina del tempo. Il programma completo



Il 6 ottobre ritorna l’appuntamento della domenica pomeriggio dedicata alla famiglia con film per tutte le età. In proiezione: Toy Story 4 di Josh Cooley. Woody, Buzz Lightyear e il resto della banda si imbarcano in una nuova avventura in compagnia dell'ultimo arrivato nella stanza di Bonnie: Forky. Durante il viaggio, vecchi e nuovi amici contribuiscono a creare momenti magici. Ore 14.30 e 17.00 Ingresso: 5 € ridotto 4 € (fino a 12 anni) www.cinematiberio.it



Al Teatro degli Atti in via Cairoli 42 nel centro storico di Rimini, da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre, va in scena la 17esima edizione del Festival di teatro e danza 'Le voci dell’anima'. L'evento dal titolo 'Creature ribelli', si presenta con una novità assoluta: due, tre, quattro proposte artistiche, studi, spettacoli nella medesima sera, uno dopo l’altro. Forme teatrali di natura diversa, danza e teatro, svolte in tempi di 30 minuti circa, (almeno tre appuntamenti per serata: ore 20.30 - ore 21.00 - ore 22.00). Il programma.



Nel centro di Rimini (via IV Novembre, Piazza tre Martiri, Corso d'Augusto e Arco d'Augusto) vi aspetta domenica 6 e 13 ottobre la Fiera d'Autunno. Oltre alle bancarelle di dolci, giocattoli e articoli da regalo, saranno presenti anche degli stand con i prodotti tipici dell'autunno. Orario: dalle 9.00 fino a sera



MOSTRE



Alla Galleria dell'Immagine in via Gambalunga 27 nel centro storico di Rimini è visitabile la mostra fotografica “Transiberiana” di Marco Pesaresi. L'esposizione comprende un reportage che il fotografo riminese aveva realizzato sulle persone, nel loro entourage sociale, scatti che rendono il senso dell'umanità vissuta in prima persona, fino al limite estremo della sofferenza fisica. Orario: da martedì a sabato 9.30 - 13 e 16 - 19, domenica e festivi 10 - 19. Lunedì chiuso Ingresso libero www.museicomunalirimini.it



METEO. Le previsioni a Rimini e provincia nel weekend