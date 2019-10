Rimini: Festival di teatro e danza al Teatro degli Atti,"Le voci dell'anima"

Eventi

| 14:32 - 02 Ottobre 2019

Creature Ribelli, 9/13 ottobre Teatro degli Atti.

Al Teatro degli Atti in via Cairoli 42 nel centro storico di Rimini, da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre, va in scena la 17esima edizione del Festival di teatro e danza 'Le voci dell’anima'. L'evento dal titolo 'Creature ribelli', si presenta con una novità assoluta: due, tre, quattro proposte artistiche, studi, spettacoli nella medesima sera, uno dopo l’altro. Forme teatrali di natura diversa, danza e teatro, svolte in tempi di 30 minuti circa, (almeno tre appuntamenti per serata: ore 20.30 - ore 21.00 - ore 22.00). La flessibilità dell’orario che consente di andare a teatro dalle 20.30 in poi, secondo le proprie disponibilità, spostandosi, senza attendere, da una scena all’altra, la varietà di proposte tra teatro e danza, la soluzione economica di un solo biglietto valido per tutta la serata, fanno di questa edizione un esperimento creativo per il futuro. Orario: dalle ore 20.30. Tariffa d'ingresso: 12 €; abbonamento alle 5 serate: 35 € Tariffe ridotte: 8 €



PROGRAMMA



Mercoledì 9 ottobre

ore 20.30 Teatro degli Atti

Animali da Palco:

le due voci di Elisa Barucchieri e Teresio Massimo Troll

ore 21.00. Corte degli Agostiniani

Valentina Cidda:

'Priscilla' (teatro)

ore 21.40/23.00 Sala Pamphili

Maratona Danza di Korto Circuito

rete nazionale di compagnie di danza

progetto 'Memorie della terra' (danza)

con Egribianco danza Gruppo E Motion Mandala Dance MegaKles ResExtensa



Giovedì 10 ottobre

ore 20.30 Corte degli Agostiniani

Animali da Palco:

le due voci di Elisa Barucchieri e Teresio Massimo Troll

ore 21.00 Teatro degli Atti

Balletto di Sardegna

'Lumen me lumen' (danza)

ore 21.30 Sala Pamphili

Teatro dallarmadio in

'Bestie feroci' (teatro)

con Fabio Marceddu e Antonello Murgia

ore 22.30 Teatro degli Atti

The Ghepards –

La fanciulla con la cesta di frutta (teatro)



Venerdi 11 ottobre

ore 20.30 Corte degli Agostiniani

Animali da Palco:

le due voci di Elisa Barucchieri e Teresio Massimo Troll

ore 21.00 Teatro degli Atti

Marta Lucchini –

'Gemma' (danza)

ore 21.45 Sala Pamphili

Ilaria Drago e Stefano Scatozzi

Migrazioni Antigone, duo concert (teatro)

ore 22.45 Teatro degli Atti

Ariateatro/Rautraum/Teatring –

Gli ultimi nastri di Marilyn (teatro)

con Marianna Esposito



Sabato 12 ottobre

ore 20.30 Corte degli Agostiniani

Animali da Palco:

le due voci di Elisa Barucchieri e Teresio Massimo Troll

ore 21.00 Sala Pamphili

Teatro Grimaldello –

Fiore ammazzato (teatro)

ore 22.00 Teatro degli Atti

Scena Teatro

'Io e te' (teatro)

con Antonello De Rosa

ore 23.00 Sala Pamphili

Tessuto Corporeo e Factory Compagnia Transadriatica Corri, Dafne! (teatrodanza) con Ilaria Carlucci



Domenica 13 ottobre

ore 20.30 Corte degli Agostiniani

Animali da Palco:

le due voci di Elisa Barucchieri e Teresio Massimo Troll

ore 21.00 Teatro degli Atti

Teatricomio

Angelus domini (teatro)

ore 22.00 Sala Pamphili

Resextensa –

'Erodiade' (teatrodanza)

ore 23.00 Teatro degli Atti

Gennaro Maione e Elena Schisano / Compagnia Koerper–

'Ego-Sistema' (danza)