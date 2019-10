Oltre 500 bambini e cento adulti partecipano all'edizione marignanese di Puliamo il Mondo

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:12 - 02 Ottobre 2019

Puliamo il mondo a San Giovanni in Marignano.

Sabato 28 settembre si è svolta a San Giovanni Puliamo il Mondo, un'edizione da record per numero di partecipanti. Tantissimi grembiuli rosa ed azzurri hanno colorato i parchi marignanesi e le piste ciclabili. Quest'anno infatti l'iniziativa ha visto la partecipazione di tutta la Scuola Primaria e delle Classi 1 della Scuola Secondaria Inferiore dell'Istituto comprensivo statale, nonchè quella di singoli volontari e diverse realtà associative che si sono date appuntamento alle ore 9.00 al Parco Gaibarella per un grande "gioco", per poi recarsi in diversi parchi marignanesi per interventi di pulizia che sono durati tutta la mattina. Presso la Scuola secondaria inferiore, inoltre, è stata attivata una lezione, grazie alla collaborazione di Hera, sul valore della raccolta differenziata.



La giornata ha quindi previsto sia dei momenti di sensibilizzazione che degli interventi più operativi di pulizia.



Questa proposta si colloca nell'ambito di una serie di iniziative per valorizzare la sostenibilità ambientale ed il rispetto dell'Ambiente messe in campo dall'Amministrazione comunale, da volontari ed Associazioni, in continuità con le scuole marignanesi, che stanno a loro volta attivando diverse progettazioni sul tema.



Afferma l'amministrazione comunale: "Sensibilizzare all'ambiente ed impegnarsi per un mondo migliore, più sostenibile, è tra le nostre priorità. Poterlo fare insieme ai ragazzi che si dimostrano sempre più appassionati ed informati sul tema acquista sicuramente significatività, soprattutto se la proposta prevede una sinergia tra Amministrazione, Associazionismo ed agenzie educative. Grazie dunque a tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa, in particolare a Guardie Ecozoofile - Giacche Verdi Rimini, Regnodifuori, Scuolinfesta Informa, @associazione davide pacassoni, Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano, e alla speciale partecipazione dei Nonni della Casa Residenza Anziani".