Escursioni in Valmarecchia e la Cipolla nel Piatto chiudono gli eventi della Fiera di San Michele

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:36 - 02 Ottobre 2019

Parco Sasso Simone e Simoncello.

Proseguono gli eventi di San Michele anche a fiera conclusa: Valmatrek Discovery propone due appuntamenti per scoprire la Valmarecchia mentre la “Cipolla nel piatto” è ancora protagonista nei menù dei ristoranti del centro fino a domenica 6 ottobre.



Giovedì 3 ottobre, alle ore 21 in biblioteca, è in programma “Il mondo guarda la Valmarecchia”, una serata per raccontare le esperienze dei forestieri che si sono innamorati del nostro territorio attraverso le narrazioni e le immagini di Valmatrek Discovery.



Le guide ambientali escursionistiche Alberto Bruschi e Matteo Osanna propongono inoltre l’iniziativa “Sasso Simone Simoncello. La via della Città del Sole”: domenica 6 ottobre alle ore 8 dal ritrovo al parcheggio Cagnacci si partirà infatti l’escursione alla scoperta dei luoghi più belli della Valmarecchia che inizierà da Case Barboni (Parco Regionale di Sasso Simone). La giornata prevede 5 ore di cammino oltre le soste, per un totale di 11,5 chilometri e un dislivello in salita di 450 metri circa. La quota di partecipazione per il servizio di guida ambientale escursionistica è di 15 euro, per informazioni e iscrizioni: Alberto Bruschi 338/4646006 – info@valmatrek.com.



La cipolla dell’acqua di Santarcangelo, invece, sarà ancora l’ingrediente protagonista nei menù dei ristoranti del centro fino al 6 ottobre, o finché dura l’ortaggio. Per scoprire tutti i menù dedicati alla “Cipolla nel piatto” è possibile consultare il sito di Blu Nautilus: www.mercantinpiazza.it/fiere/fiera-di-san-michele-settembre-2019.