Censimento della popolazione, oltre 600 le famiglie di Santarcangelo coinvolte

| 13:34 - 02 Ottobre 2019

Santarcangelo, scorcio di piazza Ganganelli.

Sono oltre 600 le famiglie di Santarcangelo interessate dal censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che anche quest’anno prenderà avvio a partire dal mese di ottobre. Come per lo scorso anno l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, secondo due indagini campionarie differenti: tramite compilazione di questionario online o tramite intervista con rilevatore comunale. Partecipare al censimento è obbligatorio.



Nel dettaglio, sono 512 le famiglie di Santarcangelo coinvolte nella rilevazione da lista, che avviene tramite la compilazione del questionario online. Nella prima settimana di ottobre, queste riceveranno via posta una lettera personalizzata a firma del Presidente dell’Istat e un pieghevole informativo che indicherà anche le credenziali con cui accedere, a partire dal 7 ottobre, alla sezione del sito Istat dedicata alla compilazione del questionario online.



Sono 109, invece, i nuclei familiari di Santarcangelo coinvolti nella rilevazione areale, ovvero tramite intervista che si terrà dal 10 ottobre al 13 novembre. In questo caso le famiglie verranno avvisate in precedenza attraverso una locandina affissa su androni, cortili dei palazzi, abitazioni e riceveranno nella cassetta della posta una busta non nominativa contenente una lettera firmata dal presidente dell’Istat insieme a un pieghevole informativo. La locandina riporta informazioni sul censimento in corso, sul nome del rilevatore incaricato di somministrare il questionario, su giorno e ora in cui il rilevatore stesso si recherà presso l’abitazione (munito di cartellino di riconoscimento) e fornisce tutti i contatti utili per ricevere indicazioni relative alle operazioni di rilevazione.



Cosa deve fare, invece, chi non riceve alcuna comunicazione? Dal momento che il censimento permanente della popolazione coinvolge ogni anno una parte delle famiglie a rotazione, chi non riceve alcuna lettera non fa parte del campione rappresentativo e dunque non deve compilare nulla.



In ogni caso, dal 1 ottobre al 20 dicembre è attivo, presso i Servizi demografici del comune di Santarcangelo, il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) a disposizione per informazioni da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 12. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0541/356.241-301-266, il numero verde dell’Istat 800/811177 o scrivere a censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it.