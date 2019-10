Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:13 - 02 Ottobre 2019

I giovani pugili clementini Alessandro Pesaresi e Niccolò Pellegrini.

Si sono tenuti lo scorso weekend a Reggio Emilia i campionati regionali Emilia Romagna delle categorie schoolboys, junior e youth, validi per il passaggio ai campionati italiani.

Per la boxe Santarcangelo a passare il turno, in mancanza di avversari, sono stato gli schoolboys Alessandro Pesaresi (52 kg) e Niccolò Pellegrini (54). Ora i campioni regionali si sfideranno per il titolo nazionale il prossimo 12 e 13 ottobre a Pescara.