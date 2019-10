Riccione, al via i lavori per sistemare la pavimentazione di viale Ceccarini

Attualità

Riccione

| 12:57 - 02 Ottobre 2019

I lavori in viale Ceccarini a Riccione.

Partito questa mattina (mercoledì 2 ottobre) il cantiere in viale Ceccarini per la sistemazione dei dossi e della pavimentazione sconnessa in prossimità delle alberature. In previsione della rigenerazione urbana del distretto Ceccarini, nell’area compresa tra il porto canale e viale Cesare Battisti, dalla stazione ferroviaria al mare, per il quale è stato indetto apposito avviso pubblico, sono iniziati gli interventi di riqualificazione e ripristino della pavimentazione nelle parti più ammalorate. L’intervento, realizzato da Geat, sarà tale da non compromettere la salute delle alberature, costituite da pini marittimi e pini d’Aleppo, andando infatti ad incidere sulle gibbosità di superficie a vantaggio della sicurezza e percorribilità del viale. Come concordato dall’amministrazione con il Consorzio del viale i lavori successivamente previsti sono la sostituzione dei bidoncini, delle panchine, nuove aiuole e rinnovo della pubblica illuminazione.