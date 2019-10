Rimini: trovati con una bici elettrica rubata, scappano sui binari del treno

Cronaca

| 11:28 - 02 Ottobre 2019

La bici rubata che si trova negli uffici della Polizia.

A spasso nella notte con fare sospetto con una bici elettrica di nuova generazione. Nella notte tra martedì e mercoledì un riminese ha allertato la Polizia dopo aver notato due soggetti che portavano a mano una "Crystal electric bike" nera. Gli agenti sono accorsi sul posto individuando i due soggetti. Alla vista della Polizia, prima si sono sbarazzati della bici lanciandola, poi sono scappati in direzioni diverse. Uno di loro ha fatto perdere le sue tracce, l'altro è stato fermato dopo un breve inseguimento che gli è costato anche qualche caduta e un paio di escoriazioni al volto. Si era nascosto dietro ad un cespuglio quando è stato fermato. E' stato denunciato per ricettazione e per essere irregolare sul territorio nazionale. E' un 38enne magrebino con precedenti per furto e spaccio. "La bici è presso gli uffici della Polizia" fanno sapere dalla Questura "in attesa di essere restituita ai leggittimi proprietari".