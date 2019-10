In separazione dalla moglie, scompare lasciando un messaggio: "Vado a uccidermi"

Cronaca

Rimini

| 11:26 - 02 Ottobre 2019

Si allontana dalla comunità dove risiede minacciando di suicidarsi. L'allarme è scattato verso le 15.30 di martedì per la ricerca di un 32enne di nazionalità brasiliana residente in una struttura riminese. L'uomo, che vive in uno stato di indigenza e si sta separando dalla moglie, è salito in macchina dopo aver inviato un messaggio ad un amico, dicendo di volersi uccidere. L'amico ha subito avvisato le forze dell'ordine. I Carabinieri hanno diramato una nota di ricerca ed è stata una squadra Volante della Polizia a fermare il 32enne verso le 2030. L'uomo stava transitando in via Circonvallazione all'incrocio con via Covignano. Agli agenti, che lo hanno messo a proprio agio, è apparso calmo e collaborativo tanto da affermare di aver rinunciato ai propositi suicidi. Il 32enne è stato portato in ospedale a Rimini per accertamenti.