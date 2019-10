Anche Aido di Rimini al convegno di Nefrologia al Palacongressi

Attualità

Rimini

02 Ottobre 2019

Nefrologia, Dialisi, Trapianto: sono i tre temi centrali del 60° Congresso Nazionale SIN (Società Italiana Nefrologia) in programma dal 2 al 5 ottobre 2019 al Palacongressi di Rimini. L’Aido - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – sarà protagonista, venerdì 4 ottobre, con i rappresentanti della sezione provinciale di Rimini, il presidente Riccardo Arpaia e la volontaria Antonella Sala.



“Trapianto, donazione e silenzio assenso: il ruolo di Aido” sarà il tema al centro del dibattito in programma dalle 16 alle 17 presso il "Villaggio Pazienti", spazio dove le principali associazioni italiane dei pazienti nefrologici porteranno la loro voce, con l’obiettivo di incentivare la collaborazione tra clinici e persone affette da patologie nefrologiche. Nel “Villaggio Pazienti” sarà realizzato un salotto dedicato a discussioni e dibattiti che si svolgerà nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre dalle ore 09 alle ore 18, mentre i volontari della sezione provinciale Aido saranno presenti nel corso delle due giornate con un punto informativo.



In Italia, al 30 giugno 2019, erano 6.587 i pazienti in lista di attesa per il trapianto di rene, pari al 74% del totale in lista di attesa per il trapianto di un organo. Aido si impegna ogni giorno nelle piazze, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di aggregazione sociale per promuovere lo sviluppo di una coscienza civile e l'assunzione di responsabilità nei confronti della salute altrui.