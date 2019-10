Rimini, offre lavoro di barista e ci prova con una minorenne

Attualità

Rimini

| 09:02 - 02 Ottobre 2019

Un 50enne emiliano residente a Rimini è accusato di atti sessuali con unaminore. Secondo quanto appurato l'uomo avrebbe avuto intenzione di aprire un locale notturno e, necessitando di personale femminile, avrebbe convocato un gruppo di ragazze under 18 per un weekend in un residence. Tra loro anche la figlia dell'uomo. Il 50enne avrebbe

promesso 1500 euro di stipendio e un costoso cellulare. Durante il fine settimana di "selezione", l'uomo avrebbe fatto delle avances ad una delle minori. La giovane, 15 anni, ha poi raccontato alla famiglia quanto accaduto. Il comportamento eccessivamente affettuoso

dell'uomo, è stato confermato anche dalla figlia. Il 50enne si è difeso professandosi innocente.