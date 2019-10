Truffa all'Inps, operazione della Finanza di Rimini, sei arresti

Cronaca

Rimini

| 08:54 - 02 Ottobre 2019

Guardia di Finanza al lavoro.

Le Fiamme Gialle di Rimini stanno dando esecuzione, dalle prime ore di mercoledì mattina, alla fase finale di una vasta operazione di polizia economico-finanziaria, denominata "Calypso" a contrasto delle frodi fiscali e previdenziali, del riciclaggio di proventi illeciti, nonché di reati di frode e distrazione fallimentari, che vede tra i soggetti coinvolti anche un funzionario dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sequestrati 14 milioni di euro.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Rimini, - coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini - stanno eseguendo un’ordinanza, con la quale, all’esito di una complessa operazione di polizia economico-finanziaria a tutela delle entrate fiscali e previdenziali, sono stati disposti 2 arresti in carcere, 4 arresti domiciliari e 5 misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di 11 indagati di far parte di un’associazione per delinquere – con base a Rimini – ritenuta responsabile di aver ideato ed eseguito (dal 2011) un sofisticato meccanismo di frode, che ha consentito di ottenere, frodando sistematicamente il Fisco e riciclandone i proventi, arricchimenti per svariati di milioni di euro, anche ai danni dell’I.N.P.S., attraverso la compensazione di falsi crediti fiscali.







SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI