Rimini Calcio, test contro il Gabicce Gradara giovedì alle ore 18 al Magi

Rimini

| 20:01 - 01 Ottobre 2019

Il campo in sintetico dello stadio Magi di Gabicce.

Giovedì, in preparazione alla sfida casalinga in programma domenica con la Virtus

Verona, il Rimini di mister Renato Cioffi sosterrà un allenamento congiunto con il

Gabicce Gradara, squadra che milita nel campionato di Promozione Marche. Nella squadra allenata da Massimo Scardovi milita l'ex Berretti del Rimini Innocentini. Il test si svolgerà nel centro sportivo della società marchigiana sul campo in sintetico con inizio alle ore 18.

QUI FERALPI Dovrebbe essere Gianluca Grassadonia il nuovo tencio della Feralpi Salò. Sembrava fatta con Nanu Galderisi dopo l'esonero di Zenoni, invece negli ultimi giorni il nuovo profilo per la panchina è stato individuato nell'ex allenatore del Foggia (che senza la penalizzazione si sarebbe salvata sul campo, nella scorsa serie B). Nella stagione precedente Grassadonia ha allenato la Pro Vercelli.