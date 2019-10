Vinicio Capossela in concerto, il tour in Italia parte da Rimini il 6 ottobre

Eventi

01 Ottobre 2019

Parte il 6 ottobre, dal Teatro Galli di Rimini, il tour teatrale autunnale di Vinicio Capossella, che segue la pubblicazione dell'ultimo progetto discografico “Ballate per uomini e bestie”, presentato dall’autore come “un cantico per tutte le creature. In un’epoca in cui il mondo occidentale sembra affrontare un nuovo medioevo inteso come sfiducia nella cultura e nel sapere e smarrimento del senso del sacro, Capossela sceglie di pubblicare un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi. Il racconto e il canto divengono strumento per un riavvicinamento al sacro e alle bestie, indispensabile punto di accesso al mistero della natura, anche umana. La forma scelta da Capossela per questa sua nuova impresa artistica è quella della ballata, come occasione di pratica metrica e di svincolamento dalla sintesi. La ballata prende il caos delle parole in libertà, l’esperienza liquida del divenire, le riduce a storia e le compone nel fluire di strofe. La prevendita dei biglietti per l’evento è attiva sul sito www.ticketone.it e nelle rivendite autorizzate. Orario: 21.00. Ingresso: a pagamento.