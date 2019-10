Moto, Kevin Zannoni sostituisce Niccolò Antonelli in Moto3 nel Gp di Thailandia

Sport

Rimini

| 16:23 - 01 Ottobre 2019

Kevin Zannoni sul podio. è campione italiano del CIV Moto 3.



Il pilota del Nuovo Motoclub, Renzo Pasolini, il campione italiano di Moto3 Kevin Zannoni, sostituirà l'infortunato Niccolò Antonelli nel GP di Tailandia in sella alla moto del team SIC 58 di Paolo Simoncelli. Il pilota cattolichino a Misano è rimasto vittima di un incidente procurandosi la frattura del polso sinistro e una botta violenta alla clavicola destra. Il pilota italiano per le lesioni è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico (al polso e perfettamente riuscito). Dopo aver saltato Aragon (Spagna) mancherà anche nel prossimo appuntamento in Thailandia. Il Nuovo Motoclub, Renzo Pasolini augura una pronta guarigione ad Antonelli e formula contemporaneamente immensi auguri al giovane campione in carica della Moto3 che già ha gareggiato nel Mondiale come wild card.