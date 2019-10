Calcio C, Rimini-Virtus Verona: dietrofront sull'orario. Si gioca domenica alle ore 17,30

Sport

Rimini

| 15:20 - 01 Ottobre 2019

Rimini-Virtus Verona si gioca alle ore 17,30 e non alle ore 15.

L’incontro Rimini-Virtus Verona, in programma domenica allo stadio “Romeo Neri”, si giocherà alle ore 17.30, orario previsto inizialmente in calendario. Le due società si erano accordate per anticipare il fischio d’inizio alle ore 15, ma la Lega ha deciso di mantenere l’orario inizialmente indicato.

Intanto la Curva Est con un post sulla sua pagina Facebook invita tutti ad essere numerosi allo stadio. "La squadra sta attraversando un momento difficile e questa domenica al Romeo Neri va in scena una partita delicatissima contro la Virtus Verona. Esiste solo un risultato: VINCERE. La Curva Est chiama a raccolta tutta la città a sostegno dei propri colori.

Domenica riempiamo il Neri coi nostri colori e sosteniamo la squadra fino alla vittoria.

ESSERCI!"