Al Museo del Balì le iniziative "Cercatori di stelle" e "Sfidamente"

| 14:58 - 01 Ottobre 2019

Attività per le famiglie al Museo del Balì.

Sabato 5 Ottobre al Museo del Balì (Località San Martino, sn 61036 Colli al Metauro) si riapre la stagione con “Cercatori di stelle”, una caccia al tesoro molto particolare: le sale del museo si trasformano in un labirinto di indizi nascosti per comporre la propria costellazioni misteriosa. Una sfida a colpi di scienza, tra nascondigli e vicoli ciechi, per divertirvi e testare abilità e velocità. Le domeniche da Ottobre a Maggio avranno un’offerta adatta a tutti i target per divertirsi ed imparare a tutte le età: ogni prima domenica del mese “ Tutti i colori del sole”, i telescopi saranno puntati sul Sole con osservazioni astronomiche guidate della nostra stella e un laboratorio a tema; grazie a un telescopio costruito appositamente per osservarla, sarà possibile esplorare la sua atmosfera ed eventualmente trovare macchie solari e protuberanze. Per l'occasione il proprio smartphone diventerà un vero e proprio strumento di misura con cui indagare non solo la luce solare, ma anche le tante sorgenti luminose presenti nell'ambiente che ci circonda. L'osservazione del Sole con i telescopi sarà garantita solo in caso di beltempo, in caso contrario il laboratorio sarà attivo ugualmente ma senza l'uso dei telescopi.





Sfidamente



Facciamo Jackpot

Ogni seconda domenica del mese “ Sfidamente”, un'attività dedicata a un pubblico giovane che ama le sfide e che non ha paura di mettersi in gioco. A disposizione enigmi e giochi di logica per un'appassionante gara di cervelli; ideali ad ogni età, gli enigmi offrono sempre l'occasione di mettersi alla prova insieme agli amici e scoprirsi abili a risolvere giochi scientifici-matematici. La squadra più veloce ed abile a risolvere i rompicapo vincerà un aperitivo in una location insolita: il museo.Ogni terza domenica del mese “ Facciamo Jackpot”, il pubblico potrà giocare insieme a noi al Win for Life, al superEnalotto e ad altri giochi a premi, scopriremo quanto è difficile vincere e quanto, invece, è "facile perdere". Perché noi non siamo mai il "banco" e la matematica non è un azzardo! A chi non piacerebbe “vincere facile"? Ma se non vinciamo quasi mai è solo sfortuna oppure sono solo matematica e statistica? Scopritelo insieme a noi e la matematica non sarà mai stata così divertente! Ogni ultima domenica del mese, un appuntamento ormai consueto al museo “La Scienza in famiglia”, apertura del museo dedicata a tutta la famiglia. Laboratori di costruzione da fare rigorosamente in compagnia figli - genitori per una domenica che metterà d’accordo tutti. Al termine una sana merenda offerta in collaborazione con l’Azienda Trevalli Cooperlat. Quest'anno i laboratori verteranno su un tema molto attuale e sentito: il riciclo. Lo scopo è promuovere un consumo consapevole e azioni nel rispetto del nostro pianeta.Clima, raccolta differenziata ed energie rinnovabili: questi gli argomenti affrontati a rotazione durante le aperture 2019-2020. Vi aspettiamo per liberare la vostra fantasia e curiosare nel mondo scientifico. In più conferenze a tema, eventi, una nuova super stanza e appuntamenti speciali all’osservatorio vi terranno compagnia in questa lunga stagione di Scienza. Tutte le attività sono comprese nel prezzo del biglietto museo e non necessitano di prenotazione tranne i laboratori della Scienza in famiglia.