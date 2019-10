Lavori pubblici, stanziati 30mila euro interventi al campo sportivo di Canonica e alla scuola Biancaneve

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:57 - 01 Ottobre 2019

Campo sportivo di Canonica.

La Giunta comunale ha approvato e finanziato due progetti per una spesa complessiva di circa 30.000 euro per il rifacimento dell’impianto fognario del campo sportivo di Canonica e della scuola materna di Sant’Ermete, per la quale è prevista anche la realizzazione di una pedana per disabili e una piattaforma esterna per l’installazione di alcuni giochi.



Nel dettaglio, l’intervento agli spogliatoi del campo di Canonica ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’impianto fognario delle acque bianche e delle acque nere che al momento, in caso di forti piogge, non fa più defluire l’acqua regolarmente, causando l’allagamento del perimetro del fabbricato e del parcheggio pubblico adiacente. Il sistema fognario sarà quindi smantellato e sostituito con una nuova linea che si collegherà alla rete pubblica.



Anche nella scuola “Biancaneve” di Sant’Ermete è previsto il rifacimento dell’impianto fognario – che attualmente in caso di precipitazioni elevate non è in grado di far defluire l’acqua causando l’allagamento dell’area verde – a cui si aggiungono anche i lavori per la realizzazione di una pedana che permetterà ai disabili di accedere alla scuola direttamente dall’ingresso principale. Infine, nell’area esterna sarà realizzata una piazzola di quattro metri per quattro che sarà utilizzata per lo svolgimento di attività didattiche esterne e dove verrà installata una struttura gioco per gli alunni.

Nel frattempo, negli scorsi giorni in via Tomba sono stati installati tre dossi artificiali di cinque centimetri di altezza in prossimità della scuola elementare, della chiesa e del centro sportivo e istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari nei pressi dei rallentatori. L’intervento, eseguito da Anthea su incarico dell’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza di via Tomba dando corso anche alle segnalazioni di alcuni residenti.