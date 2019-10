Vanzina a Riccione per girare un film: "Sembra di essere ai Caraibi"

Attualità

Riccione

| 14:47 - 01 Ottobre 2019

Enrico Vanzina.



“Questa mattina a Riccione sembra di essere ai Caraibi, una cosa veramente pazzesca, c’è un mare che è una cosa incredibile, piatto, blu. Sono pazzo di Riccione”.



E’ uno stralcio del commento tratto dal video realizzato questa mattina (martedì 1 ottobre) dal regista Enrico Vanzina con il proprio smartphone sulla spiaggia di Riccione. Il regista è impegnato da giorni in città per la realizzazione del suo ultimo film. Le riprese sono in corso in varie zone della città, essendo l’unica location scelta per l’ultima fatica del noto regista. Vanzina sarà inoltre presente sabato 5 ottobre al Palazzo del Turismo per presentare il suo libro “ Mio fratello Carlo”.