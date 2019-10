VIDEO Rimini, cade dalla bici e batte la testa a terra: grave una donna

Cronaca

Rimini

| 14:47 - 01 Ottobre 2019

Una caduta accidentale dalla bicicletta ha avuto gravi conseguenze per una donna, rimasta ferita in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di martedì 1 ottobre a Rimini, sulla via Flaminia Conca, all'altezza del concessionario di moto Ricci Due. La donna ha fatto tutto da sola, secondo una prima ricostruzione: si è fermata per far uscire un'automobile da un cancello, ma ha perso l'appoggio di un piede, è caduta e ha battuto la testa. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che ha disposto il ricovero della donna in codice di massima gravità, e il personale della Polizia Municipale.