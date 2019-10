A ottobre il Palas di Rimini fa il pieno di congressi con 63.000 presenze

Attualità

Rimini

| 13:37 - 01 Ottobre 2019

Palacongressi di Rimini.

Autunno “dorato” al Palacongressi di Rimini. Si annuncia infatti un mese densissimo di appuntamenti per l’attività congressuale di Italian Exhibition Group, che sarà in piena attività pressoché tutti i giorni, con gran parte degli eventi della durata di 3 o 4 giornate, per un totale di oltre 23.000 visitatori e più di 63.000 presenze.



A conferma di una versatilità inscritta nel DNA della location congressuale riminese, saranno di diversa natura i settori protagonisti delle 34 giornate congressuali in calendario: dalle scienze e professioni mediche, al turismo, ma anche al mondo dell’home entertainment, del web marketing, del food.



Si parte mercoledì 2 ottobre con un appuntamento “storico” per il Palas, il 60° Congresso Nazionale SIN (Società Italiana Nefrologia). Per quattro giorni (fino a sabato 5 ottobre) si danno appuntamento a Rimini circa 1500 congressisti, medici e specialisti del ramo della medicina interna che si occupa di malattie renali. In programma anche un confronto tra i presidenti delle società di nefrologia americana (ASN), Europea (EDTA) e Asiatica (Hong Kong).



Martedì 8 ottobre, sarà l’Hospitality Day (targato Teamwork, alla sesta edizione) ad occupare gli spazi del Palas, per una giornata dedicata alla formazione degli operatori dell'ospitalità (5000 gli iscritti annunciati) che andrà ad impegnare 15 sale formative.

Il 25 e 26 ottobre il Palacongressi di Rimini si trasformerà nel luogo perfetto per ogni genere di ascolto, grazie a Sintonie High-End Video Exhibition, importante fiera italiana per l’High-End, Hi-Fi, video, Consumer Electronics e Car Audio. Giunta alla 22a edizione, la grande kermesse ha scelto per il secondo anno Rimini e il Palacongressi per ampliare il proprio pubblico e creare una connessione sempre più sinergica tra produttori, distributori e appassionati dell’home entertainment. Evento aperto al pubblico, ospiterà più di 100 espositori con 30 sale d'ascolto, spazi dedicati agli espositori di dischi, al Gaming, all’audio car show, e uno speciale expo cuffie con postazioni di ascolto e dimostrazioni guidate.



Tra gli eventi formativi, dal 18 al 20 ottobre si riunirà al Rimini la community del Marketers World, evento ideato dal gruppo Marketers, destinato a imprenditori, creators ed influencer, invitati a confrontarsi su strategie e competenze per avviare una carriera di successo nell’ambito digitale.



Il 28 e 29 ottobre toccherà a un appuntamento formativo rivolto a chi lavora o vuole lavorare nel settore del food: Imprendifood, alla seconda edizione, ideato dall’imprenditore Stefano Versace, fornirà le chiavi per trasformare la propria attività in un modello di impresa in grado di avere scalabilità nel mercato.

Tornando al settore medico-scientifico, dall’11 al 13 ottobre si svolgerà il 1° Congresso nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Attesi 3500 partecipanti, per un evento che coinvolge 19 professioni sanitarie, che, con i loro oltre 220.000 professionisti, sono confluite all’interno della neo costituita Federazione che ha scelto il Palacongressi per il proprio appuntamento congressuale.

Mentre il XIX Congresso Nazionale SideM (Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare), dal 24 al 26 ottobre, coinvolgerà per tre giorni 450 persone.



Chiude il calendario del mese la Convocazione degli Animatori dello Spirito Santo, raduno religioso che prenderà il via il 31 ottobre per proseguire fino al 3 novembre. 4000 partecipanti.