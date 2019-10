Vegetazione incolta invade la strada in via Gemelli alla Gaiofana di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:04 - 01 Ottobre 2019

Vegetazione invade la carreggiata stradale alla Gaiofana.

Situazione di incuria segnalata da un nostro lettore in via Agostino Gemelli, in zona Gaiofana a Rimini. La vegetazione, a seguito di mancata potatura, invade la careggiata stradale. Ma non solo: "Sfalci abbandonati da mesi", spiega il nostro lettore.