Parcheggio selvaggio davanti al passaggio per i pedoni, la segnalazione

Attualità Rimini | 12:53 - 01 Ottobre 2019 Parcheggio selvaggio nei pressi dell'ospedale Infermi di Rimini. Due diversi lettori ci segnalano lo stesso caso di parcheggio selvaggio, nell'uscita dell'ospedale Infermi di Rimini riservata ai pedoni. La vettura occupa totalmente lo spazio che dovrebbe essere lasciato libero per il passaggio delle persone: "Guardate l'intelligenza di quell'automobilista, non si passava neanche a piedi (immaginate una persona in stampelle che deve saltare nell'aiuola dell'albero, n.d.r.)". Un altro lettore segnala l'accaduto e spiega: "Uno con una carrozzina è passato sul terreno e si è quasi ribaltato".