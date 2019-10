Nuovo singolo per il cantante e pianista riminese Lorenzo Pagani: incantò a The Voice of Italy

Attualità

Rimini

| 12:22 - 01 Ottobre 2019

Lorenzo Pagani.

E’ uscito “The Good Things” il nuovo singolo del pianista e cantante riminese Lorenzo Pagani, una canzone pop soul che ricorda le prime pubblicazioni della Motown Records.

Lorenzo Pagani, figlio d’arte, ha partecipato a The Voice of Italy nel 2014, catturando

l’attenzione di Noemi e Raffaella Carrà e partecipando alle Battle interpretando con il suo stile dei classici Italiani.

“The Good Things” è scritto a due mani con l’autore riccionese Filippo Tirincanti che ha participato alla scrittura del testo in Inglese. Alla registrazione hanno partecipato musicisti di rilievo nazionale, come Luca Colombo, che vanta collaborazioni con Giorgia, Ramazzotti, Ultimo. Un'altra collaborazione importante è quella con Kelly Joyce che ha partecipato ai cori

Insieme a Chiara Del Vecchio creando una bellissima atmosfera che si percepisce già dai primi secondi di ascolto.

Il brano è stato presentato in anteprima al Milano Marittima Jazz Festival in apertura della storica band Incognito riscontrando un grande successo del pubblico.

Arrangiato da Marcello Sutera e prodotto da Collettivo funk, il brano è già disponibile

in tutte le piattaforme digitali come Spotify, iTunes.

Dal 5 Ottobre sarà disponibile su YouTube il videoclip della canzone, girato propio a Rimini grazie alla collaborazione con il Mulino di Amleto.