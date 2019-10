Rimini: rigava auto nei pressi del Palacongressi, sorpreso 45enne e denunciato

Cronaca

Rimini

| 10:02 - 01 Ottobre 2019

Una delle auto danneggiate.

Riga pesantemente le auto in sosta, i proprietari lo identificano e, la sera dopo, lo bloccano. I fatti sono accaduti sabato e domenica in via Simonini nei pressi del Palacongressi di Rimini. Sabato sera verso le 20.30 un 45enne armato di punteruolo, ha lasciato il segno su circa 15 auto in sosta, in alcune ha anche scritto delle frasi offensive, altre saranno completamente da riverniciare. I proprietari dei mezzi, grazie anche alle riprese delle telecamere di sicurezza, sono riusciti a vederlo in faccia. La sera di domenica, alla stessa ora, lo hanno visto passare e lo hanno seguito nel Parco della Cava. Una volta raggiunto lo hanno bloccato ed hanno avvisato le Forze dell'Ordine. L'uomo è un italiano senza fissa dimora, dalle prime informazioni pare che "risieda" al Parco della Cava e che frequenti la mensa di Santo Spirito. I proprietari delle auto danneggiate sporgeranno querela.