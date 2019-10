Ciclismo: weekend solo di vittorie per la Benessere e sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:05 - 01 Ottobre 2019

I corridori della Benessere e Sport sui gradini più alti del podio.

Chiusura di settembre sempre in sella per la Benessere e Sport Santarcangelo. Martedì 24 appuntamento a Pesaro (Villa Fastiggi) per il 7° Gran Premio Bar Edi. Al via Claudio Valentini, Michele Sancisi, Arnoldo Antonini e Alfredo Novelli. Gara velocissima, la media finale sarà di 43,2 Km/h, vinta da Claudio Valentini, ottimo piazzamento per Alfredo Novelli giunto 5°. Sabato 28 settembre si corre ad Ancona e a Mantova, nella prima località è Mauro Mondaini a centrare la vittoria di categoria mentre a Mantova firma l’ennesima vittoria assoluta Claudio Ardondi. Domenica 29 settembre ancora gare con un secondo posto conquistato a Luisa (RO) da Claudio Ardondi.