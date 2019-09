Basket in carrozzina, terzo posto per il Riviera Rimini al memorial Cattafesta

Sport

Rimini

| 16:22 - 30 Settembre 2019

Un time out del Riviera Basket.

Terzo posto per il Riviera Basket Rimini nel 2° Memorial LUCIANO CATTAFESTA ad Isola della Scala (Verona). Dopo che Olimpic Basket Verona ha regolato Albatros Basket Trento nella prima gara i romagnoli sono scesi in campo contro la forte Icaro basket Brescia e coach Loperfido mettendo in secondo piano il risultato privilegia il gioco di squadra e l’affiatamento facendo diversi esperimenti nel primo quarto schierando in campo tutti per poter valutare il livello di gioco raggiunto. Va da sé che i lombardi vadano a nozze ed i primi 10’ si chiudono con un impietoso 20-0. Ma poi cambia musica, i quarti successivi sono alla pari: 13/12 - 9/11 - 16/11. I buoi sono scappati anzitempo ma il ghiaccio è rotto ed è ciò che più importa, Brescia vince agevolmente 58 a 29 facendo tesoro del primo vantaggio e Riviera Basket Rimini delle proprie condizioni dopo nemmeno 20 giorni di preparazione.

RIVIERA BASKET #4 Angelo LoPerfido: 16p, #6 Giuliano Bonato, #7 Mirco Acquarelli: 2p, #10 Raik Adil: 2p, #11 Giuseppe Di Pietro: 2p, #14 Tatyana Gema Rodriguez, #15 Stefano Martinini, #19 Michele Storoni: 7p, , #55 Antonio D'Aietti, #91 Andrea Gardini #13 Cristiano Pozzato.



Nella finalina per il terzo posto però non si scherza, non si può tornare a casa a mani vuote e Riviera Basket Rimini parte alla massima velocità trascinata da un Loperfido in grande spolvero concedendo qualcosa solo nel secondo quarto per un finale scoppiettante e la meritata prima vittoria. Albatros Basket Trento è sconfitta 61-35. I parziali: 15/7 - 12/13 – 20/8 – 16/6 con una bella distribuzione di punti tra tutti.

RIVIERA BASKET: #4 Angelo LoPerfido: 25p, #6 Giuliano Bonato: 2p, #7 Mirco Acquarelli: 12p, #8 , #10 Raik Adil: 4p, #11 Giuseppe Di Pietro: 2p, #14 Tatyana Gema Rodriguez: 2p, #15 Stefano Martinini: 2p, #19 Michele Storoni: 8p, #55 Antonio D'Aietti, #13 Cristiano Pozzato #91 Andrea Gardini: 4p

Il torneo se lo aggiudica Icaro basket Brescia che vince su Olimpic Basket Verona 52-41 mostrando subito i muscoli in previsione del campionato che inizierà il 10 novembre.

Riviera Basket Rimini è già pronta a tornare in campo per un’amichevole ad Imola sabato 5 ottobre, ore 10:00 nell’importante manifestazione SPORT SENZA BARRIERE con un’amichevole di prestigio proprio contro Olimpic Basket Verona, ottima occasione per incontrare l’unica formazione non affrontata nel torneo del week end.