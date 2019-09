Palazzetto e campo rinascono grazie al comune: San Giovanni in Marignano culla nuova dello sport

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:09 - 30 Settembre 2019

Il nuovo parquet della palestra di San Giovanni in Marignano.

Negli ultimi anni lo sport marignanese si sta distinguendo per gli importanti risultati in pallavolo, calcio e atletica - ma non solo - grazie anche alle attività delle associazioni sportive. Per questo, ma anche per la vicinanza che da sempre il comune vuole dimostrare allo sport, l’amministrazione comunale si sta impegnando a riqualificare gli spazi comunali, soprattutto a favore di un efficientamento energetico.



Già ne ha beneficiato il palazzetto dello sport, dove sono stati realizzati rispettivamente un parapetto in cristallo e installati 420 nuovi seggiolini bianchi e blu. A breve verrà inoltre cambiato il segnapunti e un nuovo impianto di amplificazione, questo attraverso il bilancio partecipativo che sarà installato a breve.



L’intervento più rilevante sarà sicuramente quello di sostituzione dell’illuminazione: si passerà da 26 proiettori da 400 W l'uno a 26 Led da 200 W, con un risparmio pari al 50 % una resa superiore (da 1000 LUX medi sul campo a 1042). Il Palazzetto è inoltre oggetto di adeguamento anche per i nuovi standard antincendio richiesti per la squadra femminile, militante in A2.



Per quanto riguarda il campo sportivo invece gli interventi riguardano il campo sintetico, dove è stata da poco ultimata la sostituzione della copertura delle tribune ed a breve verrà fatto un intervento per la nuova area lanci, nonché per gli spogliatoi. Nel complesso il comune ha investito 200 mila euro provenienti dal credito sportivo. Verranno poi sostituiti i proiettori passando da 8 da 2000 W l'uno a 8 Led da 1200 W, con un risparmio del 40 % e una resa da 150 LUX sul campo a 210. L’importo totale degli interventi sull’illuminazione dei due impianti è di € 73.000,00, provenienti da risorse statali.



L’amministrazione fa sapere che «il dialogo con le realtà sportive è costante e si concretizza in incontri e confronti, che sono una sicura risorsa per conoscere e comprendere le necessità e le problematiche, fornendo per quanto possibile soluzioni e riscontri».