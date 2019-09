La Polizia di Stato festeggia il suo Santo patrono: consegnati attestati a 5 giovani valorose

Attualità

Rimini

| 15:34 - 30 Settembre 2019

Quuestura di Rimini.

Nella mattinata di lunedì 30 settembre, nella Chiesa di Santa Maria dei Servi in piazzetta dei Servi, si è celebrata la messa dedicata a San Michele Arcangelo, patrono e protettore della Polizia.Alla celebrazione hanno parteciperanno le Autorità Civili e Militari della città e il personale di polizia e dell’Amministrazione civile dell’Interno con i loro familiari.





Dopo la funzione i poliziotti insieme agli insigni ospiti si sono spostati in Piazza Cavour, dove la Questura di Rimini ha avuto il piacere di organizzare ed offrire ai cittadini un piccolo rinfresco. Nell’occasione è stato montato un gazebo nella piazza Riminese dalla Divisione Anticrimine della Questura di Rimini, in cui vi era personale della stessa Divisione deputato a spiegare il supporto e l’operato che ogni giorno la Polizia di Stato offre per contrastare la violenza sulle donne.





I riconoscimenti





Durante il rinfresco il Questore della Provincia di Rimini, il Dottor Francesco De Cicco, ha consegnato un attestato di ringraziamento a cinque ragazze che, senza alcuna esitazione, erano intervenute durante una lite tra una coppia, durante la quale una minore era stata aggredita dal fidanzato coetaneo. Le ragazze, mettendo a rischio anche la propria incolumità, prontamente intervenivano portando in salvo la ragazza e prestandole le prime cure.

Con il loro senso civico ed il loro supporto, dopo un anno di maltrattamenti, sono riuscite a far maturare alla minore la consapevolezza di denunciare fidanzato.