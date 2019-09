FOTO Scontro tra una moto e un suv a San Clemente, 25enne grave in ospedale a Cesena

Cronaca

San Clemente

| 15:31 - 30 Settembre 2019

Uno scatto dell'incidente di stamattina sulla sp 35.

Questa mattina un 25enne di Morciano di Romagna a bordo della sua Ktm di grossa cilindrata si è scontrato contro la fiancata sinistra di una Dacia Duster bianca all’altezza dell’incrocio con via Einaudi, all’inizio del centro abitato di Sant’Andrea in casale nel comune di San Clemente, sulla strada provinciale che collega Riccione a Tavoleto.



Ad avere la peggio il giovane motociclista che ha riportato per il violento impatto contro l’auto in immissione diversi traumi, esterni e interni. Per questo è stato reso necessario l’intervento dell’elisoccorso di Ravenna che ha portato il ferito all’ospedale Bufalini di Cesena. Accertamenti a cura della municipale dell’unione Valconca.