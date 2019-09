Maxisequestro dei Nas in azienda vitivinicola riminese: oltre 59mila litri di vino

Cronaca

Rimini

| 12:00 - 30 Settembre 2019

Nas in azione in una azienda vitivinicola riminese. I Carabinieri hanno trovato molte irregolarità: venivano preparati e venduti prodotti vietati, alcuni documenti non erano a norma e nel deposito gli alimenti non erano conservati in modo corretto. Inoltre l'azienda vitivinicola esercitava abusivamente l'attività di ristorazione. Sono stati sequestrati 59.247 litri di vino, 584 kg di alimenti vari, 15376 bottiglie di vino per oltre mezzo milione di euro di valore. Multe per circa 10mila euro per i titolari dell'azienda i cui locali sono stati sequestrati.