Indennizzi per cittadini truffati dalle banche, Federconsumatori Rimini in aiuto ai risparmiatori

Attualità

Rimini

| 11:18 - 30 Settembre 2019

Federconsumatori della Provincia di Rimini, con riferimento agli indennizzi previsti per i risparmiatori che hanno subìto la perdita del proprio investimento in obbligazioni subordinate e/o azioni delle ex Carife, Banca Marche, Carichieti, Banca Etruria, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, informa la cittadinanza che, come già avvenuto nella prima fase di liquidazione partita tra il 2015 ed il 2016, rimane, attraverso i propri sportelli, a disposizione dei risparmiatori nell'inoltro delle relative richieste, sia al Fir (Fondo Indennizzo Risparmiatori) istituito presso Consap per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati che non hanno richiesto/ottenuto indennizzi precedentemente, sia al Fitd (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) per gli obbligazionisti subordinati che intendano richiedere, dopo l'80% del valore già riconosciuto, un ulteriore 15%, senza dimenticare che per gli indennizzi gestiti da Consap sarà possibile, ove ne ricorrano tendenzialmente i presupposti, rinunciare all'indennizzo diretto per richiedere che un Collegio Arbitrale valuti l'opportunuità di riconoscere loro sino al 100% del valore, con tutti i rischi del caso.

Per informazioni: 0541.779989 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00