Perticara, 13 mila piatti di polenta: numeri da capogiro per la Sagra

Eventi

Perticara

| 09:28 - 30 Settembre 2019

Volontari preparano la polenta.

Chiude con grandissimo successo l'edizione 2019, la 33esima, della Sagra della Polenta e dei frutti del sottobosco di Perticara. Nell'ultima domenica, 29 settembre, si sono consolidati i grandi numeri per presenze e polenta servita. Un record assoluto che batte anche le precedenti edizioni. Oltre 13mila piatti serviti, 15 quintali di farina di polenta consumati per la delizia del palato dei tantissimi partecipanti. In queste quattro domeniche si sono registrate migliaia di presenze, non solo dal circondario ma anche da Marche, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. In azione oltre 50 volontari della Proloco che ogni anno organizza la manifestazione.

Più di 2000 persone hanno approfittato della Sagra per visitare il museo Sulphur: un numero in netto aumento rispetto alle precedenti edizioni della manifestazione.

"Questa Sagra è un importante indotto economico e turistico per Perticara" dice il presidente della Proloco Cesare Bianchi "I ringraziamenti vanno a tutti i volontari che,in ogni singolo settore, dalla cucina alla distribuzione, dai servizi alla cassa, garantiscono una qualità impeccabile."