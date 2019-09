Grande folla alla Festa del Fungo: San Sisto di Piandimeleto preso d'assalto

Attualità

| 09:13 - 30 Settembre 2019

Afflusso di gente alla 52esima Festa del Fungo di San Sisto.

Una splendida domenica settembrina, l'ultima del mese, baciata da un caldo sole e temperatura sopra la media stagionale, ha visto un afflusso incredibile di gente alla 52esima Festa del Fungo a San Sisto di Piandimeleto. Quest'anno, la Mostra del Fungo è molto ricca di esemplari veri, raccolti nei giorni scorsi, in quanto, ha detta degli esperti che l'hanno allestita, è un'annata molto prolifica per via delle piogge e delle ancora alte temperature.

All'inaugurazione della Mostra del Fungo, è stata invitata la bellissima marchigiana Gemma Paolini, 59enne, orgogliosa mamma di cinque figli, ancora fresca della nomina di Miss Over..issima nella finale nazionale del concorso Miss Over 2019 a Riccione.

Dalle 11 del mattino fino a sera, lo stand gastronomico è stato preso d'assalto da centinaia di persone per cibarsi di deliziosi piatti, tagliatelle, gnocchi e polenta a base di funghi freschi,

Nel pomeriggio l'orchestra di Luca Bergamini ha iniziato a far ballare molti dei presenti, poi le barzellette di Bicio, definito l'antidepressivo naturale, per oltre mezzora, hanno fatto ridere tutti i presenti facendo, spesso, scaturire scroscianti applausi.

Prima che l'orchestra riprendesse a suonare, è salito sul palco il Presidente della Mostra del Fungo Risiero Severi per salutare e ringraziare la tantissima gente giunta a San Sisto e per presentare la special guest della prima domenica, la Miss Over..issima marchigiana, Gemma Paolini di San Benedetto del Tronto, venuta appositamente a San Sisto, paese a lei sconosciuto, come ha dichiarato nella breve intervista, ma che gli è piaciuto tantissimo per questa tradizionale festa e che cercherà di parlarne con parenti amici e e diffondere la notizia sui social in modo di spronarli a recarsi a San Sisto per il prossimo ed ultimo weekend della Festa.

Amato Ballante